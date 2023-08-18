عقوبات رادعة لمواجهة التعصب الكروي

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التعصب الكروي في الملاعب المصرية ومنعهم واعلاء الروح الرياضية وينص القانون علي عقوبات لمن يقوم بنشر التعصب

حيث نصت المادة 85 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به