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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بتصنيع وترويج الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتم من خلالها الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى القائمين على إدارة الحساب المشار إليه (مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) .. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 9 قطع سلاح أبيض وهاتفين محمولين.


وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه.. كما اعترفا بتحصلهما على الأسلحة البيضاء من شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي المنيا والجيزة.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أحدهما بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا وأمكن ضبطه، وضبط ورشة لتصنيع السلاح الأبيض، بداخلها 7 قطع سلاح أبيض، والأجزاء وقطع غيار التصنيع والإصلاح، والعدد والأدوات، كما أمكن ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته 6 قطع سلاح أبيض .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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