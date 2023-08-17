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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: التحفظ على 280 علبة سجائر مجهولة المصدر

صدى البلد

وجه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم، بضرورة تشديد الحملات الرقابية على المصانع.

وفي هذا الشأن، قامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة، بشن حملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد مصانع اللحوم لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

وأشار بيان المديرية إلى أنه تم التحفظ على 100 شيكارة جلوتين قمح تزن الواحدة 22 كيلوجرامًا، وعدد 160 شيكارة نشأ بطاطس غذائي تزن الواحدة 25 كيلوجرامًا، و100 شيكارة بروتين فول صويا تزن الواحدة 20 كيلوجرامًا.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي ومجهولة المصدر بأحد المحلات ببرج العرب وتم ضبط والتحفظ على 280 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

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