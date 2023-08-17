حزب المؤتمر: السيسي يقود حراكا لإعادة الزخم إقليميا ودوليا للقضية الفلسطينية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مصر خاضت العديد من الحروب من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وكل قلوبنا ودمائنا مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف فرحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر تسعى على مدار التاريخ لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه، والحفاظ على المقدسات الإسلامية فضلا عن التأكيد على أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.

تابع نائب رئيس حزب المؤتمر: القضية الفلسطينية كانت تعاني من التهميش حتى عام 2011، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود حراكا لإعادة الزخم إقليميا ودوليا للقضية الفلسطينية، فضلا عن جهوده لإعادة إعمار غزة".

