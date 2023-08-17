ربنا أنقذنا.. رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: اعتصام رابعة كان مليئا بالأسلحة الثقيلة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتعمد نشر الأكاذيب والافتراءات عن مصر خاصة في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف أبو هميلة في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: مصر ربنا أنقذها من مخطط الدمار الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية الذي كان مقررا تنفيذه خلال اعتصام رابعة، بدعم من دول وأجهزة مخابرات، لتقسيم مصر وفصل سيناء لتصبح ولاية إسلامية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب: اعتصاما رابعة والنهضة كانا يمثلان خطرا على المنطقة العربية، وكان بهما أسلحة ثقيلة، موضحا أن الشعب المصري لن ينسى ما فعلته الجماعة الإرهابية من خراب وتدمير لمقدراتهم وتعذيب المدنيين.

