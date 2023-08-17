القومى للتنسيق الحضارى : وضعنا أسسا للإعلانات في الأماكن العامة.. فيديو

حل المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ضيفا على الإعلامية “درية شرف الدين”٫ ببرنامج “حديث العرب”٫ المُذاع عبر فضائية “الأولى”.

وتحدث المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن مهام وأهداف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري٫ قائلا: “الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع أسس ومعايير للإعلانات في الأماكن العامة، كما وضع مقاسات الإعلانات التي يتم وضعها على الأماكن الخلوية والداخلية”.

وأضاف: “الجهاز هدفه أيضا وضع الأسس والمعايير للتعامل مع الفراغ العام٫ ووضع الضوابط التي يجب أن نتعامل بها مع الفراغات العامة والمباني ذات القيمة”٫ لافتا: “هناك قرار بتشكيل جهاز أخر معنى بالإعلانات بالفرغات العامة”.

وأشار: “الجهاز معني بالمباني ذات الطابع المعماري المتميز٫ وهي المباني التي تتميز بحقبة زمنية مرتبطة بشخصية أو تمثل مدرسة معمارية”٫ مضيفا: “تجربة التنسيق الحضارى في وسط البلد نجحت لأن هناك العديد من الأطراف المختلفة تعمل تحت مظلة واحدة”.

وأشار: “الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لديه أساتذة وخبرات مصرية تضع الرؤية للحضارة المصرية”٫ موضحا: “دورنا وضع الأسس والمعايير للتعامل مع المباني والمناطق”.





