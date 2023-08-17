أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في هجومها المضاد

هناك أدلة متزايدة على أن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في هجومها المضاد، الذي بدأ منذ ما يقرب من عشرة أسابيع.

تحدثت قناة أيه بي سي نيوز مع جنديين أمريكيين سابقين تم التعاقد معهم في فرقة من القوات الخاصة بالجيش الأوكراني وأصيب كلاهما خلال عملية في شرق أوكرانيا قبل أسبوعين.

كلا الجنديين موجودان حاليًا في مستشفى في كييف، لكنهما قالا إنهما يأملان في نقلهما إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية هذا الأسبوع لإزالة الشظايا من أجسادهما.قال الرجال إن مهمة فريقهم كانت السيطرة على قرية على مشارف مدينة دونيتسك، التي احتلتها ميليشيا تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014.

قال أحد الرجال، وهو جندي أمريكي سابق من ولاية تكساس، إن وحدته المكونة من "عشرات" الرجال تسببت في "85٪ من الضحايا" وأن اثنين من رفاقهم قُتلا عندما تعرض الفريق لكمين أثناء تقدمهم. في الأراضي التي تحتلها روسيا. وقال إن 40 في المائة من أفراد الوحدة أصيبوا بجروح بالغة بحيث أصبحت "المعركة غير فعالة".

قال المحارب الآخر في الجيش الأمريكي، إنه من الواضح على الفور أنهم يواجهون "مقاومة منظمة للغاية" من القوات الروسية. وقال جندي أمريكي مخضرم من ألاسكا "لقد كانت بالتأكيد قوة محترفة للغاية التي كنا نحاربها".

تحدث إلى ايه بي سي نيوز، في غرفته في المستشفى في كييف والتي كان يتقاسمها مع ثلاثة جنود أوكرانيين مصابين آخرين. كما اتصلت القناة بجنديين أوكرانيين آخرين تمت مقابلتهما في مراحل سابقة من الحرب وقالا إنهما أصيبا أيضًا في الأسابيع القليلة الماضية.

قال رجل غربي، لديه سنوات من الخبرة العسكرية، ومتعاقد الآن أيضًا مع الجيش الأوكراني، إنه تعرض لإصابة خطيرة في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد في يونيو.وفي حديثه إلى شبكةايه بي سي شريطة عدم الكشف عن هويته، قال الجندي إن العمليات الهجومية التي كان جزءًا منها كانت غير منظمة، منتقدًا بعض القرارات التكتيكية.

وقال "لقد فقدنا ثلاث دبابات ليوبارد (دبابات متطورة ألمانية الصنع) في يوم واحد لأنه طُلب منهم فقط المضي قدمًا في حقل ألغام". وأضاف أن الجنود الأوكرانيين الذين تم حشدهم حديثًا غالبًا ما يفتقرون إلى التدريب اللازم للعمليات الهجومية المعقدة في ساحة المعركة.

وقال الجندي، الذي انضم إلى الجيش الأوكراني منذ أكثر من عام، إن عشرات الرجال من كتيبته شاركوا في عمليات هجومية منذ بداية يونيو وأن حوالي 80٪ من هؤلاء الرجال أصيبوا. لكنه أضاف أنه لم يسقط قتلى.

وادعى أن المعدات العسكرية الغربية مثل مركبات المشاة القتالية برادلي التي قدمتها الولايات المتحدة لم يتم استخدامها بكامل طاقتها لأن بعض الجنود الأوكرانيين لم يكن لديهم التدريب أو الخبرة اللازمة.وقال "يبدو أنهم (الجنود الأوكرانيون) تعلموا كيفية استخدامها ولكن ليس توظيفهم (بشكل فعال) بالمعنى التكتيكي (في ساحة المعركة)".

على الرغم من إصاباتهم التي لحقت بهم خلال مهمتهم الفاشلة قبل أسبوعين، فقد قالوا إن الهجوم المضاد الأوكراني يتم تنفيذه بشكل جيد وأنه من المتوقع وقوع خسائر فادحة في هجوم عسكري كبير من هذا النوع، ضد الدفاعات الروسية الراسخة. لم تنشر أوكرانيا أرقام الضحايا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير من العام الماضي.