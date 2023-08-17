قطر يتعادل مع الغرافة 4-4 في الدوري

تعادل قطر مع ضيفه الغرافة، بأربعة أهداف لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وتقدم قطر في الدقيقة السادسة عن طريق برونو تاباتا، قبل أن يسجل محمد علي جامين لاعب الغرافة الهدف الثاني لقطر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 35 سجل يوهان بولي الهدف الأول للغرافة، قبل أن يدرك زميله أحمد الجانحي التعادل للغرافة في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعاد قطر للتسجيل مجددا عن طريق تاباتا في الدقيقة 58، لكن الغرافة نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق أحمد الجانحي.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ياسين براهيمي الهدف الرابع للغرافة، لكن قطر نجح في إدراك التعادل بعد خمس دقائق عن طريق بن مالانجو.