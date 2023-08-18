أخبار السيارات| بعد 42 سنه سيارة "سيات 133" ترخص لأول مرة في مصر..5 سيارات يابانية تبدأ من 550 الف جنيه..5 سيارات مستعملة تصل لـ 100 الف

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

انتشرت عبر مواقل التواصل الاجتماعي، الكثير من الصور التي رصدت النسخة سيات 133، والتي تعود إلى موديلات 1981 وهي في حالة الزيرو، حيث اكد ملاكها أن السيارة تتمتع بحالة جديدة تمامًا، ولم ترخص من قبل.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، الكثير من الطرازات المتنوعة، بحسب العلامات التجارية أو التجهيزات أوالتصميمات الخارجية، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي عامل السعر، حيث يبحث العديد من سيارة تلبي احتياجات التنقل بالاضافة إلى سعر مناسب.

كشفت شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن احدث اصداراتها داخل السوق المصري والتي تحمل اللقب GX3 Pro، وتعد هذه النسخة هي اصغر سيارة تقدمها الشركة الصينية في مصر، والتي تنطلق عبر فئة واحدة من التجهيزات.

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تحمل شعار الصانع الياباني، حيث تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية بحسب الاصدار المقدم، إلى جانب عنصر السعر ايضا.

تقدم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بسعر رسمي يتراوح بين 569 ألف جنيه وحتى 619 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، ولكن تتوالى الزيادات غير الرسمية تحت مسمى "الاوفر برايس" وتصل إلى 150 الف جنيه، ليبلغ سعرها السوقي بقيمة تبدأ من 719 الف جنيه وحتى 765 الف جنيه.

تواصل شركة BMW تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من النسخة BMW X5، مع زيادة تضمنت الفئة الاولى بلغت 700 الف جنيه، لتبدأ من 5 ملايين و 500 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الاصدارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في مصر.

تستمر لاند روفر الانجليزية في تألقها بعد أن كشفت النقاب عن إصدار خاص يحمل اللقب Trophy Edition، وهو اصدار يعتمد على النسخة Defender 130 P400 SE، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام ضمن عائلة الـ SUV.

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية نسختها سبورتاج 2023 التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بسعر رسمي يتراوح بين 1,169,900 جنيه و 1,639,900 جنيه، ولكن يواصل الاوفر برايس من زيادته الغير رسمية والتي تراوحت بين 481 ألف جنيه و 521 ألف جنيه، ليصل سعرها في السوق إلى 2 مليون و120 ألف جنيه بداية من مليون و690 ألف جنيه.