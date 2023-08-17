الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تزيد القمع والناس يتضورون جوعا

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تزيد قمعها لحقوق الإنسان وأصبح الناس أكثر يأسًا ويقال إنهم يتضورون جوعاً في أجزاء من البلاد مع تدهور الوضع الاقتصادي.

قال فولكر تورك في أول اجتماع مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2017 بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن شعبه عانى في الماضي فترات من الصعوبات الاقتصادية الشديدة والقمع، لكن "يبدو أنهم يعانون حاليًا من كليهما".

وأضاف: "وفقاً لمعلوماتنا، يزداد يأس الناس مع تفكيك الأسواق غير الرسمية وآليات المواجهة الأخرى، في حين زاد خوفهم من مراقبة الدولة والاعتقال والاستجواب والاحتجاز".

على الصعيد الاقتصادي، قال تورك، لقد أغلقت الحكومة إلى حد كبير الأسواق وغيرها من الوسائل الخاصة لتوليد الدخل وجرمت هذا النشاط بشكل متزايد.وقال "هذا يحد بشدة من قدرة الناس على إعالة أنفسهم وأسرهم". "نظرًا لمحدودية المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الدولة، يبدو أن العديد من الأشخاص يواجهون الجوع الشديد فضلاً عن النقص الحاد في الأدوية."

قال تورك إن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان تنبع مباشرة من عسكرة البلاد أو دعمها.

"على سبيل المثال، الاستخدام الواسع النطاق للعمل الجبري - بما في ذلك العمل في معسكرات الاعتقال السياسي، والاستخدام القسري لأطفال المدارس لجمع المحاصيل، واشتراط قيام العائلات بالعمل وتوفير حصة من السلع للحكومة، ومصادرة الأجور من الخارج، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "جميعهم يدعمون الجهاز العسكري للدولة وقدرته على صنع الأسلحة".

ورددت إليزابيث سالمون، المحققة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ما قاله تورك: "بعض الناس يتضورون جوعاً. وتوفي آخرون بسبب مزيج من سوء التغذية والأمراض ونقص الوصول إلى الرعاية الصحية".

لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء، ولكن بعد ذلك السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، التي ترأست الاجتماع، قرأت بيانًا نيابة عن 52 دولة بينما كان يحيط بها العديد من سفرائها.

وقال البيان إن حكومة كوريا الشمالية ترتكب "أعمالا وحشية وقمعًا" في الداخل والخارج "ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسلحة الدمار الشامل لكوريا الديمقراطية وتطورات الصواريخ الباليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن". جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو الاسم الرسمي.

دعت الدول جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إلى زيادة الوعي بالروابط بين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والسلام والأمن الدوليين، "ومحاسبة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ونددت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء بالخطط الأمريكية لعقد اجتماع مجلس الأمن ووصفتها بأنها "حقيرة" قائلة إنها تهدف فقط إلى تحقيق طموحات واشنطن الجيوسياسية.

وصف نائب وزير الخارجية كيم سون جيونج الولايات المتحدة بأنها قوة "آخذة في الانحدار" وقال إنه إذا تعامل المجلس مع حقوق الإنسان لأي بلد، فيجب أن تكون الولايات المتحدة الأولى "لأنها إمبراطورية الشر المعادية للشعب، والمنحرفة تمامًا بسبب أنواع الشرور الاجتماعية ".

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، الذي تعتبر بلاده حليفة لكوريا الشمالية، أمام المجلس أن الاجتماع كان "دعاية" و"جهد ساخر ومنافق لتكثيف الضغط على بيونغ يانغ".

وقال إنه لا ينبغي مناقشة حقوق الإنسان في المجلس، ومحاولات ربط حالة الحقوق بالسلام والأمن هي "مصطنعة تمامًا".