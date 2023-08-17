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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاكل خطيرة.. الجيش النمساوي يحذر كييف من قرار ينذر بانهيار أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال العقيد في القوات المسلحة النمساوية، ماركوس ريزنر، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه خطرًا كبيرًا من خلال نشر آخر لواء مخصص للهجوم على خلفية الضغط الروسي المتزايد.

 

وقال ريزنر، لصحيفة “تاج شبيجل” الألمانية، “تود أوكرانيا تحقيق نجاح قبل ذوبان الجليد في الخريف، لكن إعادة انتشار آخر "الألوية الهجومية" في الجبهة قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أجبرت على نقل قواتها إلى المنطقة الواقعة بين كوبيانسك وكريمينايا بسبب تكثيف الهجمات الروسية في هذا الاتجاه.

 

واضاف أن "نشر هذه القوات يقلل من مساحة المناورة لأوكرانيا لشن هجوم إضافي في الاتجاه الرئيسي، والذي كان مستمرًا منذ 4 يونيو... لذلك، هناك خطر التعرض للتقييد على عدة جبهات في نفس الوقت الوقت”.

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