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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وجهة أحمد حجازي بعد أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة.

 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "خااااص.. أحمد حجازي على رأس أولويات الأهلي للتعاقد معه حال رحيله عن اتحاد جدة".

 

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار اتحاد جدة السعودي بفسخ تعاقد مدافعه أحمد حجازي وذلك بسبب غيابه 6 أشهر للإصابة وتعرضه لقطع في الرباط الصليبي 3 مرات.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "موقع سبورت السعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد أحمد حجازي بسبب غيابه لـ 6 أشهر للإصابة".
 

وقال الإعلامي السعودي سكير فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أحمد حجازي باقي فى اتحاد جدة السعودي، واللاعب موقفه مختلف تمامًا عن طارق حامد، هناك رغبة كاملة فى الاتحاد أن يستمر حجازي مع الفريق فهو أحد أهم اللاعبين فى الفريق طوال السنوات الماضية.

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