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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد جيش دولة في حلف الناتو يزور خط المواجهة بأوكرانيا.. ماذا يحدث؟

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

زار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السلوفاكي خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، في زيارة رسمية نادرة لضابط رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حسبما ذكرت مصادر عسكرية أوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن الجنرال دانيال زميكو التقى بمجموعة تافريا العملياتية الاستراتيجية التي تخدم على الجبهة إلى الجنوب من زابوريزهيا.

وقال زميكو في منشور على “فيسبوك”، إن “الأوكرانيين شكروا سلوفاكيا على تقديم مساعدة مادية وتقنية لكييف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن القوات الروسية تنفذ بنجاح عملية لتدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا ردا على الإمدادات الغربية.

وقال ماكجريجور، إن "روسيا تدمر منشآت عسكرية على أراضي أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات بالأسلحة والذخيرة، وتضرب أيضا مراكز صنع القرار".

وأشار إلى أن نظام كييف يستخدم الصواريخ الغربية لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.

وقال ماكجريجور، إنه “نتيجة لذلك، ستضطر القوات الروسية إلى التوجه غربًا بحثًا عن الأمن”، مضيفا أن “إمدادات الناتو، بما في ذلك صواريخ ستورم شادو، لم تؤثر على موقع القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها أثارت ردًا من موسكو”.

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