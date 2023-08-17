المباني تهتز والسكان تهرب.. مشاهد مرعبة لزلزال عنيف أثار الذعر في كولومبيا

هز زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوجوتا، اليوم الخميس، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وأثار حالة من الذعر في الشوارع.

واهتزت المباني ودوت صفارات الإنذار مع تدفق الآلاف من السكان المذعورين إلى شوارع العاصمة، وهم يمسكون بهواتفهم المحمولة وهم ينادون بأحبائهم، وفقا لصحفيي وكالة “فرانس برس”.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية قوة الزلزال ب 6.1 درجة علي مقياس ريختر، في حين ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه بلغ 6.3 درجة علي مقياس ريختر.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، وقع الزلزال في الساعة 12:04 مساء، وكان مركزه في بلدة إل كالفاريو في وسط البلاد، على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق بوجوتا.