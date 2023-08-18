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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فودة يؤكد ضرورة زيادة منح جامعة " سلمان الدولية " لأكثر طلاب جنوب سيناء

صدى البلد

أكد اللواء خالد فودة محافظ، ضرورة زيادة أعداد المنح الدراسية سواء الجزئية او الكلية لدعم طلاب جنوب سيناء وتخفيف الأعباء من على عاتق أولياء أمورهم من مواطنى جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال مشاركة  اليوم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية والذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بالقاهرة.


ولقد افتتح الإجتماع باحتفال تكريم مهيب لمحافظ جنوب سيناء والعضو الرئيسي بمجلس أمناء الجامعة حيث تم منح اللواء خالد فوده السيف الذهبى والمفتاح الذهبي للجامعة، ويأتي ذلك تقدير  فى دعم الجامعة  الذي يقدمه للجامعة وطلابها، كذلك للدور  الذي قدمته أجهزة المحافظة لإعداد وتجهيز مدينة شرم الشيخ لإنجاح مؤتمر المناخ كوب ٢٧ والذي استضافته شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى بعد ان أكدت شرم الشيخ بأنها مدينة السلام المدينة الخضراء الذكية واحسن مدينة فى العالم احتضنت مؤتمر المناخ منذ بدء تنظيمه .


وقد  تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي كان أبرزها مناقشة الموازنه السنويه العامه للجامعه عن العام المالى المنصرم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مع دراسة تحليلية ومقارنة للميزانية بالمقارنة بالسنوات الماضية وتحليل نقاط القوة ومناقشة اية ملاحظات فيها والتوصيات.

كما تمت مناقشة  عرض لمنظومة مراقبة وتحقيق جودة العملية التعليمية ونظام الجامعة بهدف الارتقاء بها أكثر فأكثر حيث اتفق على اهمية اشراك الطلاب فى وضع التخطيط للعملية التعليمية بالجامعة وضرورة الإكثار من اللقاءات الدورية المشتركة مع أقرانهم من الجامعات الأخرى فى مصر أو من الدول الأجنبية المتعاونة جامعاتها مع جامعة الملك سليمان ..

فودة خلال الاجنن

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اللواء اركان حرب خالد فودة جامعة سلمان اللواء خالد فودة أولياء امور

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