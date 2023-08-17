الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم يوماً ترفيهيا لمرتادي شاطئ إسحاق حلمي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من خلال الإدارة العامة للشباب وإداره الطلائع، اليوم/الخميس/، يوماً ترفيهيا لمرتادي شاطيء إسحاق حلمي.



وتضمنت الفعاليات النحت على رمال الشاطئ بمشاركة طلائع شعبة الفن التشكيلي بمديرية الشباب والرياضة، والنشء والشباب المترددين على الشاطئ، حيث تم تنفيذ نماذج نحت لقلعة قايتباي ودولفين وعروس البحر.



كما نفذت الإدارة العامة للشباب معرضا لمنتجات أندية الفتاة والمرأة تضمنت كروشيه واكسسوارات ومنتجات طبيعية ورسم حناء ورسما على الوجوه مجانا لمرتادي الشاطئ.



وأكدت صفاء الشريف سعي المديرية لتقديم الأنشطة للمواطنين في كل شارع وشاطئ وميدان بالإسكندرية في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة أعداد المُستفيدين.



وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تأتي تماشياً مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية القدرات الإبداعية للنشئ والشباب.