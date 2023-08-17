الأهلي يهزم الخليج ويتصدر الدوري السعودي

فاز أهلي جدة على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة دوري روشن السعودي.

افتتح المدافع البرازيلي روجر إبانيز التسجيل لـ أهلي جدة في الدقيقة التاسعة من متابعة لتمريرة أليوسكي.

وضاعف الجزائري رياض محرز من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة على الطائر من متابعة لكرة عرضية مرسلة من الجهة اليمنى.

وسجل منصور حمزي الهدف الأول للخليج في الدقيقة 58.

وأكد سميحان النابت انتصار الأهلي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد الخليج والذي انضم له محمد شريف مؤخرًا، عند صفر من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.