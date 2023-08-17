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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من بركات على تجديد عقد كولر مع الأهلي

صدى البلد

أكد محمد بركات، أن تجديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيكون نجاحاً كبيراً للفريق الأحمر.


وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي قطع شوطاً كبيراً وتوصل لاتفاق لتجديد عقد كولر الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.


وأوضح أن كولر جاء في توقيت صعب بعد تجربة البرتغالي ريكاردو سواريش ولكن المدرب السويسري أبدع وأثبت أن سيرته الذاتية لم تأت من فراغ بل هو جدير بقيادة فريق كبير بقيمة الأهلي.


وأضاف:" استمرار كولر يضيف الكثير للأهلي لأنه يعلم بالفعل قدرات اللاعبين ويستطيع ترتيب الصفقات التي يطلبها بنفسه وهو ما حدث بتمسكه بصفقة إمام عاشور وأيضاً التعاقد مع رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي".


وتابع:" كولر رتب أيضاً ملف المعارين واللاعبين العائدين من تجارب إعارة خارج الأهلي ، هو مدرب له مميزات كثيرة ولكن أهمها بلا شك العدالة".


وأوضح أن كولر لا يلتفت سوى للتركيز في مصلحة الفريق ويعطي الفرصة لمشاركة أي لاعب يكون ملتزماً ويستطيع العطاء مع الفريق وهو ما فرض الالتزام على الجميع.

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