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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنبي: تواصلنا مع بوغطاس لسداد الغرامة.. وإنهاء أزمة إيقاف القيد

انبي
انبي

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، آخر تطورات أزمة إيقاف القيد على خلفية قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

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وقال محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تواصلنا مع محامي زياد بوغطاس لسداد الغرامة التي تقدر 910 آلاف دولار وإنهاء أزمة إيقاف القيد بمجرد تسديد مستحقاته هناك انفراجة في المفاوضات.


في سياق آخر علق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، على أزمة انتقال أحمد عيد، ظهير أمين نادي الزمالك إلى النادي المصري رغم تفعليه لبند الشراء بعد نهاية مدة إعارته للفريق للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

 

تابع مدير الكرة بنادي إنبى، تعرضنا للخداع من إدارة نادي الزمالك، لأنه من المفترض أن يكون اللاعب متبقى في عقده عام على الأقل بعد انتهاء فترة إعارته، وعلى إثر ذلك عند تعاقدنا على ضم  أحمد عيد على سبيل الإعارة تم وضع بند يسمح لنا بشراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته، لكننا فوجئنا أن اللاعب فري وانتهاء مدة عقده مع الزمالك وانتقاله إلى النادي المصري.
 

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