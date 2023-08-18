20 أغسطس .. عرض "ستوكمان"يعود في موسم جديد على مسرح الغد

أعلنت إدارة مسرح الغد بالعجوزة عودة تقديم العرض المسرحي المتميز "ستوكمان" في موسم مسرحي جديد، يبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري.



مسرحية "ستوكمان" شاركت في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة النجم عادل إمام التي اختتمت منذ أيام، وفاز بطل العرض الفنان ياسر عزت بجائزة أفضل ممثل مسرحي عن دوره في المسرحية وهي من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، ويعد العرض الثالث عشر من سلسلة العروض التي أعلن عنها المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح فى يناير الماضى تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد".



تدور المسرحية فكرتها حول تطلعات الإنسان وطموحاته الكبيرة، فهل يحقق الإنسان طموحه بطرق مشروعة أم يلجأ لطرق أخرى، ما ينتج عنه صراعا نفسيا داخليا لدى كل إنسان يحمل طموحا، العرض بطولة ياسر عزت، وريم أحمد، ومحمد دياب، ونائل على، ديكور حمدى عطية، أزياء دينا زهير، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق جمال، مخرج منفذ تامر بدير ونائل على، تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج الدكتور إسامة رؤوف.