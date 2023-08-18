إنطلاق المعسكر المغلق للفريق الأول بنادى إنبى بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد

دخل الفريق الأول بنادى إنبى معسكر مغلق بالأسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس الجارى ، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة تامر مصطفى على وضع برنامج بدنى وفنى لتجهيز كافة اللاعبين بالمعسكر ، إستعدادا لإنطلاق منافسات الموسم الجديد، مع خوض مباراتان وديتان خلال فترة المعسكر .



من جانب اخر وبحضور أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى ، والدكتور وليد دعبس رئيس نادى فيوتشر وقع نجم انبي خالد رضا على عقود إنتقاله نهائياً لنادى فيوتشر .