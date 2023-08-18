أشرف عبد الغفور: اللى شكل وجدانى الروائي الراحل نجيب محفوظ.. فيديو

حل الفنان أشرف عبدالغفور، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، وذلك بمناسبة تكريمه بمهرجان المسرح القومي.

وقال الفنان أشرف عبدالغفور،: "علاقتي باللغة العربية هي علاقة أي طالب في المرحلة الثانوية باللغة العربية لكن أستاذ اللغة العربية في الثانوية كان معجب بأسلوبي في التعبير والإنشاء والمطالعة".

وأضاف: "اللغة العربية تحتاج من يحبها، وبقدر ماهي سلسلة فهي صعبة ودقيقة وتحتاج إلى بذل جهد للتعمق فيها وفهما".

وتابع: "اللى شكل وجدانى الروائي الكبير الراحل نجيب محفوظ"، لافتا: "العمل الإذاعى أفقر المجالات ولكن يحتاج اللى يحب العمل به، وكنت عاشق للميكرفون وكانت أهم حاجة تجمع الزملاء في العمل".

