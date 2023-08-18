بعد أسبوع من اغتيال فيافيسينسيو .. إطلاق نار في فعالية انتخابية بـ الإكوادور | شاهد

أفادت وسائل إعلام في الإكوادور في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن فعالية انتخابية للمرشح الرئاسي دانيال نوبوا شهدت إطلاقًا للرصاص، أمس الخميس، وذلك بعد أسبوع من اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيافيسينسيو، البالغ من العمر 59 عامًا.

وقال المرشح للانتخابات التشريعية جوناثان بارا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً)، إن نوبوا ومرافقيه لم يصبهم أذى في الحادثة.

وكان فيافيسينسيو حل في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي تجري دورتها الأولى في الـ20 من شهر اغسطس الجاري.

وأعلن فيافيسينسيو الأسبوع قبل الماضي أنّه تلقّى وفريق حملته الانتخابية تهديدات بالقتل من زعيم عصابة "لوس تشونيروس" المحكوم بالسجن لمدة 34 عاماً بتهم قتل واتجار بالمخدرات.