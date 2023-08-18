انتصر السرطان وارتدت الكفن بدلا من فستان الفرح..وفاة عروسة قبل زفافها بالبحيرة

الحزن يسيطر على أهالي مدينة دمنهور، وذلك بعد وفاة مهندسة ديكور تدعى أمنية ماهر، قبل حفل زفافها بأيام.

حيث كانت تصارع أمنية ماهر مهندسة الديكور، مرض السرطان اللعين الذى تسبب في تدهور حالتها الصحية وإيداعها داخل معهد الأورام خلال الأيام الأخيرة قبل وفاتها، والتي كانت تستعد فيها لحفل زفافها وارتدائها لفستان الزفاف الأبيض، ولكنها لم تتمكن من تحقيق حلمها الذي باتت تحلم به لانتصار السرطان عليها ووفاتها داخل معهد الأورام، وارتدت أمنية الكفن الأبيض بدلًا من فستان الزفاف.



وحرص عددًا كبيرًا من أهالي مدينة دمنهور وأصدقاء المتوفية على نعيها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مؤكدين أنها كانت تشارك في الأعمال الخيرية منذ صغرها.

وطالبت شقيقة المتوفية أمنية ماهر، قبل وفاتها بساعات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجميع بالدعاء لها قائلة: أمنية حياتي وحشة من غيرك، قومي بقى عشان وحشتيني، قومي عشان قلبي بيوجعني أوي، ارجعي عشان أنا مليش حد غيرك في الدنيا عشان خاطري، أوعي تسيبيني لوحدي أنا إسراء أختك اللي بتحبك، ربنا عارف أني مليش مخلوق في الدنيا اتسند عليه غيرك ربنا رحيم وهيشفيكي وهيخفف عنك، يا رب وحياة حبيبك النبي اشفيها وخليهالي يارب، قلب اختك موجوع يا أمنية أوى، ادعوا لأمنية.