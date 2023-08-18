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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل شخصية باسم سمرة فى مسلسل "سفاح الجيزة"

صدى البلد

يطل الفنان باسم سمرة بشخصية ضابط الشرطة، المحقق حازم ضمن أحداث مسلسل “سفاح الجيزة” و يبحث عن المفاتيح ويحاول جميع الخيوط والأدلة، لذا يتحفّظ باسم، على كشف تفاصيل العمل المتعلقة بالتحقيقات أو بعلاقته بالشخصيات في المسلسل، تاركاً ذلك مفاجأة للجمهور.

و يؤكد  أن "سفاح الجيزة" هو مسلسل مختلف ومليئ بالغموض والأحداث المشوقة والمثيرة. ويضيف: "شدّني إلى العمل عدة عوامل أبرزها الدور المختلف الذي لم يسبق لي تقديمه في أعمالي السابقة، والمخرج هادي الباجوري الذي كنت أنتظر فرصة للعمل معه، فضلاً عن وجود الزميل أحمد فهمي الذي جمعتني معه ورشات العمل التحضيرية قبل التصوير، واعتبره ممثلاً مميزاً وشخصاً رائعاً".

تعرض منصة "شاهد" مسلسل "سفاح الجيزة" ٢٥ أغسطس، من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة،  وصلاح عبد الله وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون المسلسل من ٨ حلقات من بطولة "أحمد فهمي" و إخراج "هادي الباجوري"  ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد.

وينتمي نوعية المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة،  ويتحدث عن قضية  "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية. 


ونشر هادي الباجوري على حسابه الرسمي بـ فيس بوك، البرومو المبدئي للعمل، معلقًا: سفاح الجيزة قريبًا على شاهد.
أحمد فهمي في البرومو المبدئي، وهو يرتكب أكثر من جريمة قتل، وذلك في أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

احمد فهمي المخرج هادى الباجورى الفنان باسم سمرة هادي الباجوري صلاح عبد الله سفاح الجيزة

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