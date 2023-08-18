وصول أول سفينة حبوب تستخدم ممر أوكرانيا إلى إسطنبول

وصلت أول سفينة استخدمت ممر البحر الأسود في أوكرانيا، اليوم الجمعة، عند مضيق البوسفور التركي، حسبما أفادت وكالة "رويترز" العالمية.

وكانت سفينة الحاويات جوزيف شولت، التي ترفع علم هونج كونج والتي غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود المحظور من روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الميناء منذ 23 فبراير 2022، في اليوم السابق لبدء الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا.





وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود لإطلاق سفن الشحن المحاصرة في موانئها بعد إنهاء صفقة صادرات الحبوب الرئيسية الشهر الماضي.





ولم تشير موسكو إلى ما إذا كانت ستحترم ممر الشحن أم لا، وأعربت مصادر الشحن والتأمين عن مخاوفهابشأن السلامة.





وقالت أوكرانيا إن الممر سيستخدم في المقام الأول لإخلاء السفن التي كانت عالقة في الموانئ الأوكرانية.





وقالت هيئات البث المحلية إن السفينة سترسو في ميناء أمبارلي في جنوب إسطنبول.