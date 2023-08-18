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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متابعة السيسي.. خطة تطوير القاهرة التاريخية تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدرت متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطة تطوير القاهرة التاريخية، فضلا عن عدد من الأخبار الأخرى ذات الشأن المحلي والعربي والدولي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.


وتحت عنوان الرئيس: منظومة متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية وتحقيق تطلعات المصريين لبناء دولة متقدمة ، قالت صحيفة الأهرام، اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والعقبات التى تعترض خطط التنفيذ، ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تستهدف تطوير النطاق العمرانى والتاريخى للمنطقة، بما فى ذلك الارتقاء العمرانى بالمناطق السكنية المحيطة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبدالعزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية فى ضوء التراجع الذى أصابها على مدى العقود الماضية، وتزايد التحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المبانى والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المرورى، الأمر الذى أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديدا جسيما لجزء حيوى من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهى المشكلات التى تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وعربيا، وتحت عنوان الدبيبة يعلن «انتهاء اشتباكات طرابلس» ، قالت صحيفة الأهرام ، أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليلة أمس الأول، انتهاء الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وعودة الأمور لنصابها، عقب أيام من الاقتتال الدموى، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الدبيبة مع أعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة الذين تولوا جهود المصالحة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة.

وأشارت إلى أنه انطلقت ليلاً احتفالات فى أحياء متعددة من العاصمة طرابلس، وأطلقت ألعاب نارية فى سماء المدينة ابتهاجا بأنباء عن إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، عقيد محمود حمزة، الذى تسبب اعتقاله من قبل جهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة والشرطة القضائية فى اندلاع اشتباكات دامية فى أحياء متفرقة من طرابلس، سقط فى حصيلتها النهائية 55 قتيلا، و146 مصابا، وفق بيانات نشرها مركز الطب الميدانى والدعم.

وتحت عنوان لقاء الرئيس مع أهالى مطروح.. تضمن رسائل مهمة ، قالت صحيفة الجمهورية ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال الاجتماع عن الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأول بمدينة السلوم، بمحافظة مطروح، والحوار الودي الذي دار بين بينه ومجموعة من شيوخ وعواقل مطروح، حول جهود التنمية المبذولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات بكل بقعة من أرض مصر، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق النائية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلى أن حوار الرئيس مع أهالي مطروح، تضمن العديد من الرسائل المهمة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان تعاقد فورى مع الناجحين.. بمسابقة الـ 30 ألف معلم، ذكرت صحيفة الجمهورية ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أ:دت حرصها الكامل على استكمال الخطوات المتعلقة بمسابقة «30 ألف معلم»، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزراة طمأنت، كل المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، مؤكدة أنّه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن النتيجة.

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