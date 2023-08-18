رئيس الصين يعتزم زيارة جنوب إفريقيا وحضور قمة "بريكس"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه سيحضر قمة بريكس في جوهانسبرج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ في بيان نشر على الإنترنت "بناء على دعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر الرئيس شي جينبينغ قمة بريكس الـ15 التي تعقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا".

وأشارت إلى أنه "سيقوم بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس".

وستكون هذه ثاني رحلة خارجية يقوم بها شي عام 2023، بعد زيارة دولة إلى روسيا في مارس.

وكان الزعيم الصيني قد زار جنوب إفريقيا سابقا العام 2018 في إطار سعيه إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لبلاده مع القارة السمراء.