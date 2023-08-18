البيت الأبيض يكشف عن عرض قدمته واشنطن لـ بيونج يانج وقوبل بالإهمال

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لمحادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على استعداد للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، "بدون شروط مسبقة" لمناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأشار المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع كيودو نيوز ، إلى أن بيونج يانج لم تستجيب بشكل إيجابي لهذا العرض، لكنه لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأضاف: "إننا على استعداد للجلوس والتفاوض دون شروط مسبقة".



وأدلى كيربي بهذه التصريحات قبل يوم من قمة ثلاثية مقررة للرئيس الأمريكي مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيكون التطور السريع لكوريا الشمالية للقدرات النووية والصاروخية بندا رئيسيا فيجدول الأعمال.



وعلى عكس سلفه دونالد ترامب، الذي التقى كيم شخصيا ثلاث مرات، سعت إدارة بايدن إلى إحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي من خلال قنوات متعددة تضم مسؤولين، ولكن ليس على المستوى الأعلى.

وفي إشارة إلى عدم استجابة بيونج يانج لعرض إدارة بايدن، قال كيربي: "لكن في غياب ذلك، وحتى الآن ليظهر أي اهتمام بذلك، علينا أن نتأكد من أننا مستعدون من جميع النواحي الأخرى للدفاع عن مصالحنا الأمنية الوطنية ومصالح حلفائنا الكوريين واليابانيين".





وأضاف: "هذا يعني وضع المزيد من القدرات التي نمتلكها في المنطقة، وسننظر بالتأكيد في القيام بذلك مرة أخرى في المستقبل إذا اضطررنا إلى ذلك".



وقال مشرع كوري جنوبي يوم الخميس إن وكالة التجسس الكورية الجنوبية اكتشفت علامات على أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ليتزامن مع أول قمة ثلاثية مستقلة على الإطلاق.

وذكر أنه "يمكن أن يكون هناك نوع من العمل الاستفزازي، لكننا لا نعرف كيف سيبدو ذلك ولن يكون استخداما جيدا لوقتنا في القلق كثيرا بشأن ذلك".



ومن المتوقع أن يوافق بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول على تعزيز قدراتهم على الردع للاستجابة بشكل أفضل لعدوان كوريا الشمالية وكذلك القوة العسكريةالصاعدة للصين، وفقا لكبار المسؤولين المشاركين في الاستعدادات للقمة.