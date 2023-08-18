رغم أنه مسجون بالفعل.. روسيا تتهم مواطنا أمريكيا بالتجسس

أفادت وكالات الأنباء الروسية بأن محكمة موسكو اتهمت مواطن أمريكي مولود في روسيا بالتجسس، مشيرة إلى أنه مسجون بالفعل.



ويقضي رجل الأعمال، جين سبيكتور، حكما بالسجن لمدة 3.5 سنوات بعد اعترافه في عام 2022 بدوره في رشوة مساعد نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".





وولد سبيكتور في بيترسبورج بروسيا ثم انتقل إلى الولايات المتحدة. وقبل اعتقاله عام 2021، شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدبوليمربروم، وهي شركة متخصصة في أدوية علاج السرطان، كما قالت تاس.



ولم تكشف وكالات الأنباء الروسية عن أي تفاصيل عن التهم الجديدة، لكنها قالت إن جلسة المحكمة عقدت خلف أبواب مغلقة حيث تم تصنيف مواد القضية.





وفي حديثه إلى شبكة سي إن إن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الإدارة لا تزال تجمع معلومات عن القضية ولم يكن لديها تعليق حتى الآن.