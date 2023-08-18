عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدوارد بإطلالة رياضية من داخل الجيم

ادورد
ادورد

شارك الفنان إدوارد متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر ادورد في الصورة بإطلالة رياضية من داخل الجيم أثناء ميرانه اليومي.

كان ادورد قال إن الشخصية التي قدمها ضمن دوره في مسلسل " حودايت الشانزليزية " قريبة من شخصيته في الحقيقية .

وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: المسلسل ناقش موضوعات مهمة في حقبة الخمسينات، فانا كنت أتمني أن أعيش في تلك الفترة .

وتابع:" شخصيتي في المسلسل بعيدة عن الشحصيات التي قدمتها الفترة الماضية لانها بعيدة عن الأدوار الكوميدية ، فأعتذرت عن عمل مسرحي ضمن فعاليات السعودية مؤخرا لان الدور كان كوميدي وأنا لا أستطيع أن أخرج من شخصيتي الجادة في المسلسل حواديت الشانزليزية".

يظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

ادورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

حقيقة اقتراب أحمد حجازي من الأهلي في الميركاتو الصيفي

قرار حاسم من حجازي للموافقة على فسخ تعاقده مع اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

بعد القبض علي مسئول كبير بالتعليم .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

بعد إعلان التنظيم والإدارة .. 4 حالات تمنع الموظف من الترقية نهائيًا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. خطأ بسيط يتسبب في حظرك

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في القدس

ساركوزي: على أوروبا التحلي بالشجاعة للخروج من المأزق الأوكراني

هل ساعة استجابة الدعاء اليوم الجمعة قبل الصلاة؟.. 10 حقائق لا تعرفها

اليابان تستعد لمروره في السماء.. كل ما تريد معرفته عن المذنب نيشيمورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

فيديو

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ