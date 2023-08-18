أول سفينة تستخدم الممر الأوكراني تصل إلى إسطنبول

عبرت أول سفينة استخدمت ممر أوكرانيا في البحر الأسود إلى مضيق البوسفور في تركيا، وفق قول شاهد عيان، اليوم الجمعة.

وغادرت سفينة الحاويات "جوزيف شولت" التي ترفع علم هونغ كونغ، قبل أيام، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، الذي تحاصره روسيا.

وهذه الرحلة هي الأولى للسفينة بعد أن ظلت في الميناء منذ 23 فبراير 2022، أي قبل يوم واحد من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.



وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي، توفير "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بمغادرة سفن شحن عالقة في موانئها بعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الشهر الماضي.

ولم تفصح موسكو عما إذا كانت ستحترم ممر الشحن، وعبرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوف بشأن السلامة.

وقالت كييف، إن الممر سيستخدم في الأساس للسماح بمغادرة السفن العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وذكرت محطات بث محلية، أن السفينة سترسو في ميناء أمبارلي جنوبي إسطنبول.