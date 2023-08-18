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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني هاجم سفن أسطول البحر الأسود

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة قوات كييف مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الروسي بزورق بحري، وقامت القوات الروسية بتدميره قبل وصوله إلى هدفه.


وقالت وزارة الدفاع في بيانها :"إن محاولة الهجوم تم تنفيذها الليلة الماضية في الساعة 22:55، حيث قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الساهرة على حماية الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غرب سيفاستوبول".

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وأوضحت أن محاولة الهجوم تم تنفيذها بقارب بحري مسير، تم رصده وتدميره قبل وصوله إلى الهدف، وأن سفن الأسطول تواصل مهمامها بشكل طبيعي.

 

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