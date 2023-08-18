قادة جيوش غرب أفريقيا يضعون اللمسات الأخيرة لتدخل عسكري محتمل في النيجر

يعقد قادة جيوش غرب أفريقيا يوما ثانيا وأخيرا من المحادثات، اليوم الجمعة، في عاصمة غانا أكرا، لوضع اللمسات الأخيرة بشأن تفاصيل التدخل العسكري المحتمل في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية مع المجلس العسكري الحاكم.





وقد طاح الضباط العسكريون بالرئيس النيجري محمد بازوم في 26 يوليو وتحدوا دعوات الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) وغيرهم لإعادته، مما دفع السلطات الإقليمية إلى تجميع قوة احتياطية.





وخلال اجتماعهم الذي يستمر يومين، ناقش رؤساء الدفاع الخدمات اللوجستية والجوانب الأخرى للنشرالمحتمل للقوات، وفقا للجدول الزمني الرسمي.





وقال مفوض الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاو موسى في بداية الحدث يوم الخميس إن استخدام القوة لا يزال الملاذ الأخير، ولكن "إذا فشل كل شيء آخر، فإن القوات الباسلة في غرب أفريقيا ... مستعدة للرد على نداء الواجب".





وأضاف أن معظم الدول الأعضاء ال 15 في الكتلة مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية باستثناء الدول الخاضعة للحكم العسكري أيضا - مالي وبوركينا فاسو وغينيا.





وحذر من أن أي تصعيد من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل الفقيرة في غرب أفريقيا، التي تكافح بالفعل تمردا عمره عقدا من الزمان.





وتتمتع النيجر أيضا بأهمية استراتيجية خارج غرب أفريقيا بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز للقوات الأجنبية المشاركة في مكافحة المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة وداعش.