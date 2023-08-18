أحمد المشد: الغلظة من الممكن أن تكون رحمة في بعض المواقف

تحدث أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن مفهوم الرحمة وفقا لتعريف العلماء، قائلا إن الرحمة رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم.

وأضاف أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الرحمة ليست ضعف كما يعتقد الأشخاص، مستشهدا بقول رسول الله:"الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء".

ولفت إلى أن الشدة قد تكون عين الرحمة، وهناك العديد من المواقف تحتاج إلى شدة، متابعا: يجب على كل مسلم التحلى بالصفات الطبية دون التكبر على الآخرين.

وأشار إلى أن الغلظة من الممكن أن تكون رحمة في بعض المواقف التي تستدعي الحفاظ على حياة الأخرين.