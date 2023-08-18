عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: الرحمة عنوان الإسلام ورقة القلب

تحدث أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن مفهوم الرحمة وفقا لتعريف العلماء، قائلا إن الرحمة رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم.

وأضاف أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الرحمة بمثابة شعور يتملك الإنسان وهي عنوان الإسلام، متابعا: فاتحة الكتاب وكل سورة من القرآن الكريم تبدأ بـ “بسم الله الرحمن الرحيم”.

واسترسل: فاتحة الكتاب جمعت بين صفتي الرحمة، وهما “الرحمن الرحيم”.

وأكمل: هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تحدثت على الرحمة.