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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كوكتيل إبداع لفرقة رضا في صيف الإنتاج الثقافي.. فيديو

صدى البلد

انطلقت فعاليات برنامج صيف الإنتاج الثقافي الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا" .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ssxDXopH97NrpohkQmEP7kRfcQpHjFqaXuQdPYFgeAWjWoAy18R1WNb7Y2N86BQGl&id=61550265171473&mibextid=Nif5oz

وشهدت الليلة الأولى لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، استقبال جماهيرى حافل لاستعراضات فرقتى "رضا للفنون الشعبية" و "القومية للفنون الشعبية" وهما من أعرق الفرقة الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى .

وأضفى تواجد الفرقتين على المسرح فى برنامج متكامل لأشهر استعراضاتهما فى شكل تبادلى، المزيد من البهجة والاستمتاع لدى الجمهور، بما قدموه من روائع الفن الشعبى الذى يعد أحد الأفرع الرئيسية للهوية المصرية، وردد معهم الجمهور كلمات عدد من أغانى الاستعراضات .

وقد قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة، منها " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، غريب الدار، الكرنبة، النوبة" .

كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، باقة متنوعة من أجمل وأروع استعراضاتها التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، منها " الموشح، المانبوطى، الحجالة، أم الخلول، دبكة المجوز"   .

 

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