الأثقال البارالمبي يطير إلى الإمارات للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى الى الإمارات للمشاركة في منافسات بطولة العالم و التى تقام فى الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجارى ، و المؤهلة أولمبياد باريس 2024 .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري عن قائمة المنتخب المصرى المقرر مشاركته في بطولة العالم، وتضم قائمة المنتخب 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.

وعلى مستوى اللاعبين يشارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

ويترأس البعثة عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا هاني محمد مدربًا عامًا ومحمد عزت وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.