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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وإجراءات مشددة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، انه تم الانتهاء من تجهيز اللجان والاستراحات الخاصة بالمعلمين، ورفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الامتحانات والتى ستبدأ غدا السبت.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بلجان الثانوية العامه استعدادا لامتحانات الدور الثاني.

وأشار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني للثانوية العامة، يبلغ 3945 طالبا وطالبة، بواقع 1782 طالبا وطالبة علمي علوم، و412 طالبا وطالبة علمى رياضة و1749 طالبا وطالبة الشعبة الأدبية و2 دبلوم.

وأكد شعبان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وبروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، وتم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة أمام اللجان الامتحانية، والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

وشدد  على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات لضمان انتظام سيرها، وتحقيق  الاستقرار والطمأنينة للطلاب.

كما تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحل المشكلات، وتذليل العقبات التي تعرقل سير اللجان الامتحانية.

الدور الثاني للثانوية العامة اللجان الإمتحانية أنت امتحانات الدور الثاني ثانوية العامة رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربيه والتعليم بالدقهليه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل الوزارة

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