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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة أسرة كاملة في حادث مروع بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت أسرة مكونة من 4 أشخاص مصرعها، اثر تعرضهم لحادث مروع بانقلاب سيارة كانوا يستقلوها بترعة الإسماعيلية.

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وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

 


ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول الحادث.

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