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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية الكورية ستبحث ردع الصين

صدى البلد

أفادت صحف يابانية بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يخططون للاتفاق بشأن ردع الصين خلال قمتهم الثلاثية.

 

وأشارت الصحف إلى أن القمة، التي تعقد اليوم الجمعة، في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، ستوسع التعاون بين الدول الثلاث، ليشمل ردع الصين والأمن الاقتصادي، حسبما نقلت رويترز.

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ومن المتوقع أن يبحث الزعماء “أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

بالإضافة إلي تقديم الدعم لدول الجنوب العالمي، خاصة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا  ودول المحيط الهادئ.

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