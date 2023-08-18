الصحة تكشف عن حقيقة حدوث إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيلا عن انتشار متحور أوميكـرون الجديد EG5 ، وحقيقة وصوله الي مصر .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن مصر حتي الآن خالية من المتحور الجديد وحال ظهور أي حالات سيتم الإعلان عنها علي الفور لاسيما أن الإصابة به ليست الأشد .

وأوضح متحدث الصحة أن المتحور الجديد منتشر بـ51 دولـة ، وفي 5 مايـو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالميـة إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ومنذ أسبوع تقريبا أعلنت أن هناك متحور جديد مثير للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه شكل تهديــد على الصحـة الـعـامـة أكثر من غيــره من المتحـورات الأدلة العلمية تقول أن المتحـور أكثر انتشارا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضي أكثر.



وتابع متحدث الصحة : آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوم يؤكد انخفاض عدد الحـالات المصابـة بها توجهت المنظمة بعدة نصائح وهي الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة الالتزام بالإجراءات الاحترازية



ونصحت منظمة الصحة العالمية الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على المكتسبات الصحية التي اكتسبتها الدول خلال فترة الكوفيد استعدادا لأي طارئ مثل :-

. ارتداء الكمامة

- غسل الأيدي باستمرار

واختتم عبدالغفار قائلا نؤكد علي أنه لم يثبت وجود حالات مصابة بالمتحور في مصر، ولكن وارد في أي لحظة الإصابة

وسيتم الإعلان بكل شفافية.