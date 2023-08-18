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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تنقل حبوب.. الدفاع التركية تكشف تفاصيل بشأن السفينة المغادرة من أوكرانيا

الدفاع التركية تكشف
الدفاع التركية تكشف تفاصيل بشأن السفينة المغادرة من أوكرانيا

علقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، على أنباء مرور السفينة التي غادرت الميناء الأوكراني عبر مضيق البوسفور، مؤكدة أنها مجرد سفينة حاويات، ولا تنقل الحبوب.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع، الذي نقلته قناة "أ هابر" التركية، أنه: "يوجد تقارير تفيد بأن السفينة القادمة من أوكرانيا والتي عبرت مضيق إسطنبول هي سفينة حبوب؛ السفينة الحالية هي سفينة حاويات وليست ناقلة حبوب"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.


وكانت الدفاع التركية قد أكدت، أمس الخميس، أن أنقرة تسعى لاستئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، ولا تعمل على إيجاد طرق بديلة عن ممر الحبوب.


وكانت سفينة الحاويات جوزيف شولت، التي ترفع علم هونج كونج، قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود المحظور من روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود لإطلاق سفن الشحن المحاصرة في موانئها بعد إنهاء صفقة صادرات الحبوب الرئيسية الشهر الماضي.


ولم تشير موسكو إلى ما إذا كانت ستحترم ممر الشحن أم لا، وأعربت مصادر الشحن والتأمين عن مخاوفها بشأن السلامة.


وقالت أوكرانيا إن الممر سيستخدم في المقام الأول لإخلاء السفن التي كانت عالقة في الموانئ الأوكرانية.


وقالت هيئات البث المحلية إن السفينة سترسو في ميناء أمبارلي في جنوب إسطنبول.

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