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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق شارع رمسيس بسبب أعمال إزالة جسم كوبري مشاة الدمرداش

جراف بالتحويلات المرورية
جراف بالتحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبرى مشاه الدمرداش الكائن أمام المدينة الطبية بشارع رمسيس مما يستلزم الغلق لشارع رمسيس.

 

على أن يتم تنفيذ الأعمال صباح يوم الجمعة الموافق 2023/8/18 ابتداءً من الساعة الـ12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم .

 

وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

 

▪️ غلق مسطحى كوبرى أحمد سعيد وتحويل حركة المرور إلى شارع أحمد سعيد إتجاه لطفى السيد ونفق أبو حشيش.

▪️ غلق شارع رمسيس عند تقاطعه مع مسجد القبة الفداوية مع تحويل حركة المرور يمينا شارع القبة الفداوية فمناطق العباسية مع غلق شارع أحمد نجيب من شارع القبة الفداوية.

▪️ غلق مطلع كوبرى أحمد سعيد مع تحويل حركة المرور يميناً مسطح كوبرى أحمد سعيد.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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شارع رمسيس غلق شارع رمسيس أحمد سعيد تحويلات مرورية شارع أحمد سعيد مرور القاهرة

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