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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. 40% من المواطنين في 18 دولة ليسوا قلقين من استخدام الميتافيرس

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاع للرأي أجري في 18 دولة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن قلق المواطنين من استخدام التكنولوجيا.

واوضح المركز أنه تم الترويج لعالم "الميتافيرس" على أنه مستقبل حياتنا عبر الإنترنت، فمن خلاله يمكننا التواصل مع العائلة، والأصدقاء، ويستطيع فيه الأفراد إنشاء حياة افتراضية لهم عبر مساحات مختلفة من الإنترنت، بحيث تسمح لهم بالتلاقي والعمل والتعليم والترفيه بداخله، مع توفير تجربة تسمح لهم ليس فقط بالمشاهدة عن بُعد عبر الأجهزة الذكية كما يحدث حاليًّا.

وأوضح أنه بالدخول إلى هذا العالم في شكل ثلاثي الأبعاد عبر تقنيات الواقع الافتراضي. ولكن تُثير فكرة قضاء كل هذا الوقت على الإنترنت وأمام الشاشات قلق البعض بشأن تأثيره على الأطفال والمراهقين الأصغر سنًّا، لهذا يجب أن يكون هناك رقابة على الاستخدام. 

وفي هذا الصدد قامت شركة "يوجوف" لأبحاث السوق بإجراء استطلاع لرأي المواطنين في 18 دولة حول العالم، بهدف التعرف على مدى قلقهم من استخدام تكنولوجيا الميتافيرس، وقد أعرب 40% من المواطنين في 18 دولة حول العالم عن عدم قلقهم من استخدام تكنولوجيا الميتافيرس، وقد جاءت هونج كونج (62%)، والصين (59%)، وإسبانيا (54%) في مقدمة الدول التي أعربت عن عدم قلقها بهذا الشأن.
 

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