حرائق الغابات تلتهم جزر الكناري في إسبانيا والسلطات تعلن استحالة السيطرة عليها|شاهد

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، استحالة السيطرة على حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي السياحية نظرا للتضاريس وكثافة الدخان.



ووفقا ل "روسيا اليوم" أصدرت حكومة جزر الكناري، بيانا جاء فيه أنه: "حتى الساعة 20:00 من يوم الخميس بلغت مساحة الحريق 3273 هكتارا... وهو شمل بلديات أرافو وكانديلاريا والروساريو ولا أوروتافا وسانتا أورسولا ولا فيكتوريا والسوزال وتاكورونتيه".

من جانبه أشار رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو إلى أن النيران تواصل الانتشار ولا يمكن السيطرة عليها بسبب التضاريس والطقس والدخان.

وأوضحت السلطات المحلية أن 17 طائرة ومروحية قد شاركوا في إطفاء الحريق الذي يعد واحدا من أخطر الحرائق منذ 40 عاما.

وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 7,6 ألف شخص من جزيرة تينيريفي بسبب الحريق.