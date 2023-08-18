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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاطئ النخيل يحقق نسب إقبال مرتفعة عقب افتتاحه بداية الصيف

شاطئ النخيل
شاطئ النخيل

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية أن شاطئ النخيل حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت نسب الإشغال بصورة ملحوظة، وذلك عقب إغلاق الشاطئ لمدة تجاوزت 3 سنوات.

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وقال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن محافظ الإسكندرية محمد الشريف وافق على افتتاح الشاطئ بعد اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات  لضمان سلامة الرواد وتم إسناد مهمة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامه وفاعلية منظومة الإنقاذ إلى الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ والذى أشرف  علي تنفيذ كافة الإشتراطات التى تم وضعها لضمان سلامه وآمن الرواد.

وأضاف أنه تم تقسيم تذاكر دخول الشاطئ إلى ثلاث فئات: 

- تذاكر فئة الخمسون جنيها تشمل دخول الشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس

- تذاكر فئة الثلاثون جنيها تشمل دخول الشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس

-تذاكر فئة العشرون جنيها وتشمل دخول للشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس

وأضاف أن كراسة الشروط اشترطت أن ملاك وحدات القرية الحق فى دخول الشاطئ بتخفيض 50% من قيمة التذكرة، ويستفيد الملاك من هذة الميزة من خلال كارنيه الجمعيه وللتيسير علي الرواد امر المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للملاك وحصولهم علي ميزة دخول الشاطئ بتخفيض 50% بمجرد إظهار ما يفيد إنه من الملاك سواء إيصال كهرباء، أو مياه، أو عقد الملكية، أو خلافه.

شاطئ النخيل الدكتور محمد عبدالرازق كراسة الشروط نسب الاشغال الاتحاد المصري للغوص والانقاذ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

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