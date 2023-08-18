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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية

صدى البلد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية ونظيرتها الكينية، سويبان تويا، على هامش مشاركتها فى الشق الوزارى الخاص بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومي 17 و 18 من الشهر الجاري.

تأتى الدورة تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ، حضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللقاء تناول الحديث حول قمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤؤساء ووزراء دول العالم  ،  حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة ، للخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة الإفريقية،  وأيضاً التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كانت معظمها تخص الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمى للتكيف.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء ، على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لاتخاذ إجراءات التعافي والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، وضرورة توحيد الصوت الأفريقى فى تلك القضية، واتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل والتعافى الأخضر .

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