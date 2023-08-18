مصرع طالب صعقا بالكهرباء في الشرقية

لقي طالب يبلغ من العمر 15 سنه مصرعه صعقا بالكهرباء إثر إصابته بماس كهربائي بقرية سنجها دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر باستقبال "زياد م ا" 15 سنة مقيم سنجها دائرة مركز كفر صقر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه صعقا بالكهرباء إثر إصابته بماس كهربائي بقرية سنجها دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.