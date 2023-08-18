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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في الشرقية

صدى البلد

لقي طالب يبلغ من العمر 15 سنه مصرعه صعقا بالكهرباء إثر إصابته بماس كهربائي بقرية سنجها دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر باستقبال "زياد م ا" 15 سنة مقيم سنجها دائرة مركز كفر صقر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه صعقا بالكهرباء إثر إصابته بماس كهربائي بقرية سنجها دائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية التحفظ على الجثة النيابة العامة تحرير محضر ثلاجة حفظ الموتى بالشرقية

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