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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"منتخب الساق الواحدة" رفقة بطل العالم في مجموعة دورة الألعاب الافريقية البارلمبية

صدى البلد

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم للساق الواحدة بدورة الألعاب الأفريقية الباراليمبية المقرر إقامتها في غانا خلال الفترة من 3 وحتى 11 سبتمبر المقبل، عن تواجد منتخبنا الوطني لكرة القدم للساق الواحدة بالمجموعة الثالثة والتي تضم معه بطل إفريقيا والعالم المنتخب الأنجولي ومنتخبي كينيا ورواندا، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات غانا تانزانيا و الكاميرون و زيمبابوي، وتضم المجموعة الثانية منتخبات ليبيريا و المغرب و أوغندا و توجو .


ويستعد منتخبنا للساق الواحدة، للمشاركة في منافسات الدورة بقيادة المدير الفني التركي ايڤران اويانيك، وتعد المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية خطوة في طريق  الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 26 أبريل القادم 2024 بمشاركة 20 دولة.


وتُقام  منافسات الساق الواحدة بالنسخة الأولي من دورة الألعاب الإفريقية الباراليمبية بمشاركة 12 منتخبًا، هم أصحاب التصنيف من الأول وحتى الثامن، ثم صاحب المركز الثاني عشر، مع وجود ثلاث منتخبات من خارج هذا التصنيف هي رواندا وتوجو وزيمبابوي.


وقد تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات مؤهلة لربع النهائي، الذي يقام وباقي أدوار البطولة بنظام خروج المغلوب، وتُلعب مباريات ترتيبية بين أصحاب المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر بنفس الطريقة.


ويفتتح منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة يوم 4 سبتمبر المقبل بمواجهة نظيره الأنجولي بطل القارة والعالم ، بينما يواجه مع منتخب كينيا يوم 5 سبتمبر، ويلتقي مع منتخب رواندا يوم 6 سبتمبر.

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